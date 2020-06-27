Россияне стали чаще выбирать банковские вклады «до востребования»

Москва, 27 июня. Россияне все чаще предпочитают отказываться от депозитов на длительный срок и выбирают накопительные банковские счета. Об этом свидетельствует отчетность банков на 1 июня, опубликованная на сайте российского Центробанка.

Согласно отчету, россияне избавляются от рублевых вкладов сроком на год и более — по даному сектору в сумме банки потеряли в мае 150 миллиардов рублей. Наибольшее снижение наблюдается в Сбербанке, ВТБ и «Альфа-банке». При этом почти на 50 миллиардов рублей увеличился объем средств на вкладах «до востребования», к которым относятся и накопительные счета.

«Этот инструмент позволяет управлять деньгами свободно, без лимитов на снятие и пополнение», — объяснил такую тенденцию глава управления некредитных продуктов «Райффайзенбанка» Максим Степочкин.

В «Газпромбанке» отметили, что в апреле клиенты были взволнованы ситуацией с пандемий коронавируса и не знали, чего ждать, поэтому переводили средства на накопительные счета, с которых деньги можно снять с минимальными потерями, пишет «Коммерсант». Кроме того, в некоторых случаях доходность накопительных счетов превышает прибыль с долговременных вкладов. В ВТБ отметили, что в сложной ситуации люди предпочитают держать финансы «под рукой».

Ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в интервью изданию «Экономика сегодня» объяснил, почему вклады в рублях выгоднее покупки иностранной валюты.