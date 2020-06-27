Гаспарян уверен, что Германия и ЕС начинают разрушать однополярный мир США

Германия намерена избавиться от зависимости от США, считает известный радиоведущий Армен Гаспарян.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в интервью ряду европейских изданий заявила, что страны Европейского Союза должны всерьез подумать над новой реальностью, в которой США могут не стремиться быть мировым лидером.

«Мы выросли с определенным пониманием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим», — сказала канцлер.

По ее мнению, войска США в Германии помогают защищать не столько членов НАТО, сколько интересы Вашингтона. При этом Меркель пообещала продолжать наращивать военный потенциал Германии и сохранять приверженность Североатлантическому альянсу и «общему ядерному зонтику».

Комментируя выступление канцлера ФРГ, известный радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что таких слов можно было ожидать, так как на протяжении целого ряда лет президент США Дональд Трамп демонтировал все основополагающие конструкции, осуществившиеся в Евроатлантической системе, и показал полное пренебрежение индусами стран ЕС.

«Трамп всячески демонстрировал, что все это в гробу видит, швырял в Меркель конфеты и т.д. Было понятно, что рано или поздно Европа на это отреагирует, потому что та политика, которую проводит «Дональд Фредович», не оставляет иного выбора. Другой вопрос в том, что по сути, это пока только первое ее (Меркель. — Прим. ФАН) заявление. Понятно, сейчас на него многие отреагируют, потому что Германия — это локомотив Европейского союза, к позиции Берлина прислушиваются, но я не стал бы говорить о том, что это история на краткосрочную перспективу. Конечно, это все еще займет определенное количество времени, но, судя по всему, — да, Европа и Германия в частности начинают избавляться от однополярного мира США, потому что ничего хорошего он им за последние годы не принес ни с экономической, ни с гуманитарной точки зрения, ни с точки зрения безопасности», — говорит эксперт.

Вся европейская политика, по мнению собеседника ФАН, строится с оглядкой на Соединенные Штаты Америки, соответственно, все важные решения принимаются с учетом мнения американских лидеров. А их позиция временами бывает весьма неконструктивной.

«Демонтаж существующей политической системы займет довольно много времени, будет сломано еще немало копий, потому что никто не понимает, как это будет все существовать. Потому что у послевоенной Германии опыта построения независимой политики в принципе нет, потому что ФРГ всегда была под США, ГДР была под Советским Союзом. Вот и выходит, что самостоятельно Германия не существует с 1945 года. Это же, извините, 75 лет государство как таковое не существует, оно существует только исключительно с оглядкой на США, поэтому это будет очень сложно. Выросли поколения, которые не представляют себе, что такое независимая немецкая политика», — заключил радиоведущий.

Напомним, немецкий канцлер ранее уже выступала с критикой в адрес США. Так, в сентябре 2019 года она заявила, что Европе необходимо самой думать о своей безопасности, так как США не будут защищать ее «автоматически», как это было во времена холодной войны. Президент США Дональд Трамп ранее пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Трамп также задался вопросом, почему Соединенные Штаты должны тратить деньги на защиту Германии от России, когда Берлин покупает российский газ.