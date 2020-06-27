В ПФР сообщили, кто из россиян получит прибавку к пенсии

Москва, 27 июня. Прибавку к пенсии получат неработающие россияне, живущие в селе или отработавшие там не менее 30 лет. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Чтобы получить прибавку в 25% от размера фиксированной выплаты, гражданам необходимо подать соответствующее заявление. В 2020 году доплата составит около 1,4 тысячи рублей. Перерасчет произведут с первого числа месяца, следующего за тем, когда было подано заявление.

Кроме того, доплаты получат пенсионеры с «северным» стажем. Автоматическая прибавка к пенсии с августа ждет получателей накопительной пенсии, а также участников государственной программы софинансирования. Заявление таким категориям граждан подавать не нужно.

До 3,5 тысячи рублей получат пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних. Прибавка коснется более 40 тысяч россиян, списки уже сформированы, увеличенные выплаты будут произведены автоматически.

Напомним, что с 1 июля в России вступят в силу новые законы. Так, власти регионов получат право ввести налог для самозанятых, упростится процедура подключения к электросетям, больше не будет выдаваться автомобильный знак «Инвалид».