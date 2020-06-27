Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В ПФР сообщили, кто из россиян получит прибавку к пенсии

640
0 Оставить комментарий

В ПФР сообщили, кто из россиян получит прибавку к пенсии

Москва, 27 июня. Прибавку к пенсии получат неработающие россияне, живущие в селе или отработавшие там не менее 30 лет. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Чтобы получить прибавку в 25% от размера фиксированной выплаты, гражданам необходимо подать соответствующее заявление. В 2020 году доплата составит около 1,4 тысячи рублей. Перерасчет произведут с первого числа месяца, следующего за тем, когда было подано заявление.

Кроме того, доплаты получат пенсионеры с «северным» стажем. Автоматическая прибавка к пенсии с августа ждет получателей накопительной пенсии, а также участников государственной программы софинансирования. Заявление таким категориям граждан подавать не нужно.

В ПФР сообщили, кто из россиян получит прибавку к пенсии

До 3,5 тысячи рублей получат пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних. Прибавка коснется более 40 тысяч россиян, списки уже сформированы, увеличенные выплаты будут произведены автоматически.

Напомним, что с 1 июля в России вступят в силу новые законы. Так, власти регионов получат право ввести налог для самозанятых, упростится процедура подключения к электросетям, больше не будет выдаваться автомобильный знак «Инвалид».

Новости партнеров

Источник: Пенсионный фонд России
Новости партнеров