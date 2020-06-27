Сокрушительные паводки на Западной Украине спровоцировали местные жители

Главным событием последних дней на Украине стали жесточайшие паводки, буквально утопившие десятки населенных пунктов на западе страны. Власти отправили в регион тысячи спасателей, президент Владимир Зеленский пообещал выделить сотни миллионов гривен на ликвидацию последствий наводнения. Киевские эксперты уверены в том, что бедствие приобрело такие масштабы также из-за самих жителей Западной Украины. Они вырубают лес, воруют песок и вообще все, что плохо лежит. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Нынешний год для Украины уже можно с полным правом назвать годом неисчислимых бедствий. Сначала в страну пришла эпидемия коронавируса, нанесшая сильнейший удар по хилой украинской экономике. Затем Госслужбе по чрезвычайным ситуациям с огромным трудом (и не без помощи дождей) удалось погасить масштабные лесные пожары в Житомирской и Киевской областях, а также в Чернобыльской зоне отчуждения. Теперь все силы местного МЧС брошены на борьбу с наводнением на западе страны.

Напомним, продолжающиеся уже третью неделю проливные дожди привели к резкому росту уровня рек в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской и Закарпатской областях. Самая тяжелая ситуация в Ивано-Франковской области, где уровень воды в Днестре вырос на семь метров. По данным МЧС, во всех этих регионах за неделю выпало более 70% месячной нормы осадков.

По состоянию на 26 июня на западе страны затоплено 285 населенных пунктов, 9980 жилых строений оказались под водой, 116 км дорог и 64 моста полностью разрушены, пострадали сотни объектов социальной инфраструктуры. В Ивано-Франковской области в бурной воде погибли три человека, еще один пропал без вести. С 22 июня в регионах бедствия введены чрезвычайные меры безопасности, к работе привлечено более 1500 полицейских, спасателей и нацгвардейцев.

Штабы по ликвидации последствий стихии работают в круглосуточном режиме, полицейские и гвардейцы охраняют дома граждан, чтобы избежать мародерства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже заявил, что «затопление даже превзошло масштаб бедствия 12-летней давности». А президент Зеленский заверил, что всех пострадавших от паводка на западе Украины обеспечат жильем. Власти помогут восстановить поврежденные дома или предоставят новые. Также, по его словам, государство обязательно восстановит разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру.

Эксперты и экологи напоминают, что наводнения и паводки в горных районах не такое уж редкое явление, причем формируются они очень быстро. Но кроме осадков есть и другие причины катаклизмов. Экологи считают, что кроме дождей паводки провоцируют глобальное изменение климата, вырубка леса, добыча песка и гравия в руслах рек, а также полное отсутствие ухода за руслами.

В прокуратуре Ивано-Франковской области уже открыли уголовное производство «по фактам массового уничтожения растительного мира региона, ставшего причиной наводнения». Статья Уголовного кодекса 441, по которой открыто дело, так и называется «Экоцид». По мнению политолога, главы центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, украинское государство просто обязано найти виновников этой трагедии, а также полностью изменить свою экологическую политику в отношении карпатских лесов.

«Масштабные наводнения в Карпатах случались и раньше, но тогда власти хотя бы пытались бороться против «черных» вырубок лесов, потому что все прекрасно понимали, что каждая ель способна удержать от трех до пяти тонн воды, — говорит Золотарев. — Если идет массовая вырубка лесов на склонах гор, то, как сказал Папа Франциск: «Бог простит всегда, природа — никогда». Мне кажется, это только вопрос времени, когда последствия безоглядной погони за барышами бумерангом ударят по тем, кто этим занимается. Это ведь не инопланетяне прилетают рубить лес и уничтожают экологию Карпат. Это делают те самые люди, которые там живут».

По мнению аналитика, схемы масштабных «черных» вырубок лесов на западе страны были бы невозможны без политической и силовой «крыши».

«На западной границе Украины до сих пор есть огромные «окна», через которые уходит лес в Европу, есть контракты на заготовку древесины от таких гигантов как польский филиал IKEA. Этим ведь не простые лесорубы с Верховины занимаются и даже не владельцы пары-тройки лесопилок. Это схемы, которые всегда имеют свою «крышу», — указывает Золотарев. — Беда в том, что в стране нет политической воли. Да, сейчас выделят деньги на ликвидацию последствий, пройдет пиар-кампания «Всем миром поможем Западной Украине», а потом все вернется на круги своя. Наше «государство большого базара», в принципе, не способно думать о будущем. Оно живет одним днем и ищет сиюминутную выгоду. Будут последствия и у безоглядной вырубки посадок, и уничтожения ирригационных систем в южной части Украины. Это все обернется тем, что степь начнет наступать на север».

Киевский эколог Владимир Борейко уверен, что вырубка лесов западенцами приведет к тому, что Украина просто потеряет Карпаты.

«Дело кончится тем, что люди просто не смогут там жить. Сейчас их постоянно смывает водой, ведь, как правило, их села находятся возле речек. В горных реках есть градус наклона, и как только начинается сток воды с лысых гор, речки быстро выходят из берегов и начинают сносить мосты, дороги, дома, людей. По данным космических снимков Forest Watch, за последние 10 лет в четырех областях Карпат — во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой — затоплено порядка 10-15% леса. Можно предположить, что в Карпатах уже вырублено 50% всех лесов. Это катастрофа! Но, к сожалению, ни правительство Украины, ни Рада, ни президент ничего не делают. Более того, на днях депутаты подписали законопроект о разрешении рубки лесов в заповеднике в Волынской области».

По мнению Борейко, Карпаты из-за рубки леса могут вскоре потерять свою рекреационную ценность.

«Никто туда не будет ездить отдыхать, никто не пойдет в горы, где нет леса. Рекреационная ценность — это самое главное для Карпат, будущее Карпат — это развитие туризма. Никто в швейцарских Альпах не рубит лес! К сожалению, этого не понимают наши власти, — подчеркивает эколог. — В Карпатах необходимо ввести полный мораторий на вырубку леса, чтобы они снова озеленились. На это потребуется минимум 30-40 лет. Засаживать новыми деревьями Карпаты нет смысла, нужно, чтобы лес восстановился самостоятельно».

По словам Борейко, на полное восстановление леса в Карпатах потребуется около 100 лет.

«К сожалению, на данный момент вырубка леса продолжается во многих местах Карпат, во многом потому, что в государстве нет хозяина. Если мы сейчас перестанем это делать, то ситуация просто не будет ухудшаться. Если же на Украине просто вырубят весь лес, то последствия будут просто катастрофическими. Нужно, чтобы президент подал свой законопроект о запрете рубок раз и навсегда. Разрешить делать это можно только для хозяйственных нужд местных жителей. Никакой продажи в другие страны!», — резюмирует эколог.

Украинский публицист и политолог Сергей Лямец уверен, что в «чудовищных паводках» стихия виновата лишь отчасти, а главная вина лежит на местных жителях.

«На западе Украины люди умеют сделать себе хорошую жизнь, но за свой потребительский подход получают оползни и обвалы. На днях я вернулся из похода по горам как раз в районе Яремче — в местах, которые прославились благодаря ужасным видео с паводками. И у меня есть подозрение, что хайп с «потопом» в Интернете был создан, чтобы выбить денег из госбюджета. Но деньги эти не пойдут людям, дворы которых затопило. Эти деньги освоят чиновники, которые максимум расчистят дороги. Кому бедствие, а кому — заработок», — заявил Лямец.

Публицист уверен, что никакой особой трагедии на западе Украины не произошло.

«Во время похода два дня без остановки лил дождь. Дорога превратилась в поток грязи, ручьи и реки наполнились, но никаких кошмаров при этом не было. Дороги в Яремче и в Буковеле в хорошем состоянии. Думаю, там были точечные ситуации, которые кто-то умелый раздул до вселенских масштабов, — продолжает политолог. — Причины оползней — вырубка леса, который местные рубят целыми просеками, варварски, как последние мудаки. Пилят совершенно бессовестно, за что и получают».

По мнению Сергея Лямеца, менталитет у жителей запада Украины, мягко говоря, странный.

«С одной стороны, все там очень хозяйственные. Яремче и окрестные села — в большом порядке, даже Киев далеко не везде выглядит лучше, чем этот регион. Стоят новые дома, идет дорогое строительство. Я бывал в этих краях до Майдана, тогда и сейчас — это просто небо и земля. За времена Порошенко все массово отстроились, отремонтировались. Я задавал вопрос: «Откуда деньги?» Все хитро улыбаются, говорят, что от туристов. Но я пробовал попасть на ночевку в нескольких местах. Хотя везде говорили: «Зараз нема людей» (Сейчас нет людей. — Прим. ФАН ), мы так и не смогли найти себе жилье на приемлемых условиях. То цену ломят, то еще что-то не так. Мое личное впечатление от Яремче и Ворохты — зажрались. Притом, что уровень сервиса — совсем не Европа».

Как считает Лямец, местные в этом регионе давно живут отдельно от государства.