Мишустин продлил срок президентских выплат медработникам

Москва, 27 июня. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам. Документ размещен на сайте кабмина.

«Медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда еще в течение двух месяцев – в июле и августе», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Напомним, что поддержать врачей, водителей машин скорой помощи, средний и младший медперсонал, которые борются с пандемией коронавируса, предложил президент РФ Владимир Путин. Пособие должны были выплачивать в течение трех месяцев, начиная с апреля. Срок теперь продлен до осени.

Глава государства поручил выплачивать по 80 тысяч рублей врачам и по 50 тысяч — среднему медперсоналу. Также президент подписал закон, отменяющий НДФЛ с таких выплат.

Мишустин поручил Минздраву РФ совместно с Федеральным казначейством держать ситуацию под жестким контролем. Оснований для задержек нет, добавил премьер, поскольку для начислений выплат не нужно высчитывать рабочее время медиков. Оплата производится по факту взаимодействия с больными COVID-19.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в России с начала эпидемии зарегистрировано 620 тысяч случаев коронавируса. Уже более 384 тысяч пациентов выздоровели.