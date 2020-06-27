Правительство РФ выделило средства на новую выплату на детей

Москва, 27 июня. Правительство РФ выделило средства на новую выплату российским семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в перечне решений, принятых на заседании кабмина 25 июня.

Средства на обеспечение новой выплаты будут выделены Минфину из резервного фонда. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на новую меру поддержки направят 270 миллиардов рублей.

Напомним, о новой выплате на детей в возрасте до 16 лет 23 июня сообщил президент РФ Владимир Путин во время обращения к населению. Размер нового единовременного пособия составит 10 тысяч рублей, передает «Царьград». Выплату смогут получить семьи с российским гражданством, проживающие на территории РФ. Новое единовременное пособие не будет учитываться как доход семьи при принятии решения о предоставлении других мер социальной поддержки, сообщает НСН.

Семьям, которые ранее уже подали заявление на июньскую выплату на детей с трех до 16 лет или на ежемесячное пособие на детей до трех лет, заполнять заново документы не нужно. Новая выплаты будет начислена таким заявителям по указанным ранее реквизитам в автоматическом режиме. Как рассказали ранее в Пенсионном фонде России, те граждане, которые еще не обратились за предыдущими выплатами, могут подать заявление до 30 сентября включительно.

Отметим, что во время обращения к гражданам Владимир Путин также сообщил о продлении выплат семьям с детьми, в которых родители потеряли работу во время пандемии коронавируса. Такие семьи продолжат получать по три тысячи рублей на каждого ребенка в июле и августе, пишет Deita.ru.