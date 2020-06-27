В Крыму назвали провокацией заявление Украины об «угрозе вторжения войск России»

Симферополь, 27 июня. Заявление Украины о якобы «угрозе вторжения войск России» для восстановления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу является не более чем провокацией. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

Со словами о таком способе разблокирования водообеспечения Крыма выступил ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Он, как подчеркнул Мурадов, даже не осознает, что России дешевле было бы «отплатить соседям той же монетой», перекрыв стоки притоков Днепра на границе с Украиной.

«Но Россия великодушна. На всякого рода блокады, как это делает Киев, она не идет», — отметил постпред.

Мурадов обратил внимание, что Россия наращивает сбор воды из крымских рек, строит электростанции и мосты, открывает артезианские скважины. В то время, как Киев отказывается снимать энергетическую и транспортную блокаду полуострова.

Вице-премьер правительства Крыма считает, что «мастера живописи» в Киеве рисуют сюрреалистические картины «захвата» войсками России украинских территорий лишь для того, чтобы «заработать очередные коврижки у своих западных кураторов».

«Складывается впечатление, что они просто умоляют, чтобы это случилось. И даже предлагают повод», — констатировал Мурадов.

Напомним, что в свое время идущий от Днепра Северо-Крымский канал обеспечивал 85% потребности Крыма в пресной воде. В 2014 году жители полуострова на народном референдуме приняли решение о воссоединении с Россией. Украина не приняла такой исход и полностью прекратила водоснабжение Крыма, передает «Царьград».

После того, как регион вошел в состав РФ, канал был перекрыт Киевом, что привело к проблемам у аграриев на севере и в восточной части полуострова. Частично проблема была решена путем переброски воды из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения артезианских скважин.

Киев по прошествии пяти лет все так же безосновательно считает российский регион своей, но «временно оккупированной» территорией и продолжает нападки на Москву. Несмотря на то, что Крым вошел в состав РФ демократическим путем в соответствии с международным правом и Уставом ООН.