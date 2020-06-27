Модель восхитила поклонников снимком в мокрой футболке на голое тело

Москва, 27 июня. Известная модель французского происхождения Матильда Танто восхитила поклонников, опубликовав новый снимок в Instagram. Девушка продемонстрировала поклонникам аппетитные формы, надев мокрую футболку на голое тело.

Танто выложила две фотографии, которые были сделана возле реки.

«Я забыла свой купальник», — написала модель под снимками.

Девушка предстала перед подписчиками в мокрой белой футболке на голое тело и черных мини-шортах. На первой фотографии Танто показала поклонникам плоский живот и обтянутую мокрой тканью грудь, а на второй продемонстрировала упругие ягодицы.

Подписчики модели пришли в восторг от откровенных снимков.

«Ангел», — написала inestrocchia.

«Такая горячая богиня», — восхитилась ootd333th.

«Я хочу выглядеть так же, как и ты», — призналась giannaxcapri.

«Ты так прекрасна!» — сделал комплимент девушке пользователь с ником lovestantot.

«Очень вкусно», — прокомментировал selimgmir.

«Королева всех королев», — написал noah_ethan_maran.

Матильда Танто родилась 29 декабря 1994 года во Франции. Девушка сотрудничает с брендом Fashion Nova. Модель не только занимается бизнесом, но и увлекается путешествиями, спортом, музыкой, а также чтением современной литературы. Кроме того, Танто часто проводит встречи с фанатами и регулярно радует поклонников горячими снимками в Instagram.