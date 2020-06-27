Госдеп выделит 1,2 млн долларов на обучение студентов-юристов в Молдавии

Москва, 27 июня. Госдепартамент США планирует выделить до 1,2 миллиона долларов на обучение студентов-юристов в Молдавии.

Инициатива, на реализацию которой направят эту сумму, получила название «Совершенствование юридического обоснования и составления юридических документов в Молдавии».

«Приоритетная задача внешней политики США в Молдавии — помочь молдавскому народу в достижении его евро-атлантических устремлений», — передает RT.

Вашингтон этой программой также хочет поддержать усилия страны по «превращению в безопасное, стабильное и процветающее государство, опирающееся на принцип верховенства права».

В задачи студентов-участников программы войдут разработка годичного курса для юридических факультетов по рассматриваемому направлению, подготовка педагогов, осуществление «пристального контроля» и оценка эффективности проводимых мероприятий.

В конкурсе смогут принять участие НКО, НПО и образовательные учреждения из США и других стран.

Ранее стало известно о планах США предоставить Украине 250 миллионов долларов военной помощи. Средства направят на повышение обороноспособности страны в морской сфере, на системы воздушного наблюдения, приобретение контр-артиллерийских радаров и тактического оборудования. Кроме того, на киберзащиту от мнимой «российской агрессии».