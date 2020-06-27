Врач рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при купании и на пляже

Симферополь, 27 июня. Во время купания в морской воде есть вероятность заразиться коронавирусом. Об этом рассказал крымский врач Антон Эльстер, который лечил первого пациента с COVID-19 на полуострове.

«Если больной чихнул, плюнул, а вы после него зашли в эту воду, и она попала к вам в организм через рот или через нос, то вы заразитесь», — рассказал медик.

Чтобы обезопасить себя от инфекции, Эльстер рекомендовал не полоскать горло морской водой, не глотать ее и не нырять. В интервью «Парламентской газете» врач посоветовал после купания прополоскать горло чистой питьевой водой.

Кроме того, медик обратил внимание на необходимость соблюдения мер предосторожности на пляже. Врач согласился, что носить маску во время отдыха у воды трудно, и отметил, что этого не требует даже Роспотребнадзор.

«Но дистанцию хотя бы в полтора–два метра надо соблюдать», — подчеркнул Эльстер.

По словам врача, именно на таком расстоянии друг от друга должны устанавливаться шезлонги. Кроме того, после каждого пользователя лежаки необходимо обрабатывать дезинфицирующим средством.

Ранее руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предупредил о новой вспышке коронавируса в Европе, передает НСН. По словам представителя ВОЗ, рост числа заражений отмечается уже в 30 европейских странах. Кроме того, новый прирост случаев зафиксировали в Китае, пишет Infox.ru.