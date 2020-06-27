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Минобороны РФ опубликовало видео перехвата самолетов США над Черным морем

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Минобороны РФ опубликовало видео перехвата самолетов США над Черным морем

Москва, 27 июня. Минобороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлен момент перехвата самолетов ВВС США над нейтральными водами Черного моря.

Как уточнили в российском ведомстве, дежурные силы ПВО Южного военного округа обнаружили американские самолеты-разведчики 26 июня.

«<...> самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля», — говорится в сообщении министерства.

Дл перехвата иностранных самолетов в воздух поднялся истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота, он приблизился к ним на безопасное расстояние. Как уточнили в ведомстве, у границ России появились патрульный самолет Р-8А «Посейдон», стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135.

После приближения Су-30 американские самолеты изменили направление полета от государственной границы РФ, передает «Царьград».

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец прокомментировал планы Пентагона поставить на вооружение бомбардировщик B-21, который якобы может выполнять военные операции «под носом» у систем ПВО России и Китая. Эксперт назвал подобные заявления «мальчишеским бахвальством и хвастовством».

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Источник: Канал Минобороны России на YouTube
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