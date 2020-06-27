На Аляске найдены тела жертв авиакатастрофы 1952 года

Москва, 27 июня. Американские военные извлекли из ледника в Аляске фрагменты тел погибших в авиакатастрофе в 1952 году, сообщает Associated Press.

Крупная авиакатастрофа произошла в окрестностях Анкориджа в ноябре 1952 года. Военный самолет США C-124 Globemaster врезался в гору Гэннетт. В аварии погиб 41 пассажир и 11 членов экипажа. Тогда извлечь останки погибших не представлялось возможным, и самолет постепенно врос в ледник.

О трагедии не вспоминали, пока спустя 60 лет военно-учебная миссия не обнаружила на леднике желтый спасательный плот. В 2012 году стартовали работы по исследованию ледника в поисках человеческих тел и обломков самолета.

Отмечается, что на леднике Колони, где продолжаются поиски останков, в этом месяце также удалось найти фигурку Будды, летный костюм, несколько почтовых марок, а также измятый график месс в церкви Святого Патрика в Вашингтоне.

Американские военные говорят, что цель поисковой кампании состоит в поиске и идентификации тел, чтобы затем передать их родственникам погибших. Они стремятся успеть сделать как-можно больше, пока обломки самолета не упали в озеро Джордж. На данный момент осталось идентифицировать останки девяти человек, находившихся на борту военного самолета.

В прошлом июне сообщалось, что были обнаружены тела двух из четырех туристов, пропавших в ноябре 2018 года в горах Хакасии. Их тела были обнаружены на границе лесной зоны вблизи села Приисковое Орджоникидзевского района. Установить причину гибели не удалось из-за сильного разложения трупов, но эксперты предположили, что туристы могли замерзнуть. Телесных повреждений криминального характера не обнаружено.