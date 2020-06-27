Депутат Рады раскрыл тайное соглашение Киева с МВФ

Киев, 27 июня. Киев и Международный валютный фонд (МВФ) вступили в тайный сговор, чтобы сократить население Украины. Такими подозрениями поделился депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Ранее депутат Рады от партии «Слуга народа» Галина Третьякова заявила, что семьи, которые претендуют на материальную помощь от государства, якобы рожают детей «очень низкого качества». По мнению Рабиновича, это высказывание демонстрирует отношение правящей партии к населению Украины и указывает на секретные договоренности киевских властей с МВФ.

«Это касается секретного меморандума с МВФ о снижении количества населения в стране. Где это тайное соглашение, которое они боятся нам показать? Это открыто подписанное соглашение о снижении населения Украины, потому что им нужна страна с максимум десятью миллионами населения, они давно это говорят», — заявил депутат Рады в интервью телеканалу «112 Украина».

По словам Рабиновича, если Третьякова после своего высказывания останется в партии, это подтвердит, что план Киева и МВФ «принят на вооружение».

Ранее Вадим Рабинович потребовал от партии «Слуга народа» признать, что Украина «отдана на съедение» МВФ и американскому финансисту Джорджу Соросу. По словам депутата Рады, Международный валютный фонд убивает перспективы Украины. Также Рабинович заявил, что люди, управляющие сегодня Украиной, не знают, что делать с властью.