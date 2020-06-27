В Госдуме предложили увеличить отчисления от лотерей

Москва, 27 июня. Законопроект, согласно которому организаторы лотерей в России станут отчислять в федеральный бюджет 10% от выручки за проданные билеты, собираются внести в Государственную думу.

Инициатива принадлежит депутату от «Единой России», члену Комитета палаты по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Риме Баталовой. Она объяснила, что организаторы лотерей в соответствии с действующим законодательством сейчас направляют в федеральный бюджет 10% от разницы между выручкой и призовым фондом, который выплачивается победителям лотереи.

Депутат предлагает увеличить сумму отчислений — организаторы будут отчислять процент не от разницы, а от всей выручки от проведения лотереи за отчетный квартал.

Как передает «Парламентская газета», такая практика уже существовала ранее, а именно до 2014 года. Однако затем были введены послабления, поскольку в то время в стране было всего​ несколько крупных частных лотерей.

По словам Баталовой, средства направят исключительно на финансирование детско-юношеского, массового и студенческого спорта. Такая мера, уточнила депутат, позволит сделать серьезный вклад в реализацию стратегии по развитию физической культуры и спорта на период до 2030 года.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой увеличить и сохранить на постоянной основе доплату к пособию по безработице для россиян с детьми. Письмо с предложением направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.