В Госдуме предложили увеличить доплату к пособию по безработице для россиян с детьми

Москва, 27 июня. Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой увеличить и сохранить на постоянной основе доплату к пособию по безработице на каждого ребенка, сообщает RT.

В своем письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину парламентарий отметил, что ранее на фоне пандемии коронавируса произошли временные изменения в условиях начисления пособия по безработице. Так, одному из родителей, уволенному с 1 марта текущего года, за последние 3 месяца должна быть назначена доплата в размере 3 тыс. рублей на каждого ребенка.

Федоров считает, что данная мера могла бы быть весомой поддержкой для оказавшихся в непростой финансовой ситуации семей с детьми и после пандемии.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность сохранить подобную доплату к пособию по безработице на постоянной основе, а также возможность увеличения размера детской доплаты с 3 тыс. до 5 тыс. рублей на каждого ребенка», — отмечается в письме Евгения Федорова.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ готов поддержать введение в стране страхования от безработицы, подразумевающую отчисление взносов с заработной платы россиян в специальный фонд, из которого потом будет сформировано пособие в случае утраты рабочего места. Однако против инициативы выступает Российский союз промышленников и предпринимателей. Работодатели считают, что создание нового фонда вынудит их сокращать зарплаты.