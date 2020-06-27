Глава новосибирского ПФР объяснил, как получить новую выплату на детей

Новосибирск, 27 июня. Новую единовременную выплату на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей получат все российские семьи, независимо от их доходов. Об этом рассказал на пресс-конференции глава отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Новосибирской области Александр Терепа.

Он уточнил, что выплату получат только семьи, члены которых имеют российское гражданство и проживают на территории РФ.

«Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер соцподдержки», — подчеркнул Терепа.

Глава новосибирского ПФР отметил, что семьям, которые ранее оформляли единовременную выплату на детей от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, а также ежемесячное пособие на детей до трех лет в размере пять тысяч рублей, подавать заявление на новую выплату не нужно. Дополнительные 10 тысяч рублей будут перечислены беззаявительно по реквизитам, указанным получателем ранее.

«Семьи, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до трех лет, либо о выплате на детей от трех до 16 лет», — пояснил Терепа.

Он также сообщил, что заявления будут приниматься до 30 сентября включительно.

О новой выплате на детей объявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к населению 23 июня, напоминает НСН. В тот же день глава государства подписал соответствующий указ. 26 июня постановление о новой выплате на детей утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как отметили в правительстве, новое единовременное пособие в 10 тысяч рублей российские семьи получат после 1 июля.