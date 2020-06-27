Приятельница Эмина Агаларова отреагировала на информацию о его романе с Полиной Гагариной

Москва, 27 июня. Сведения о романе певца Эмина Агаларова с коллегой Полиной Гагариной преждевременны, говорит приятельница музыканта дизайнер Аника Керимова. Ее слова приводит портал «Дни.ру».

Керимова охарактеризовала Агаларова как «гостеприимного и чуткого мужчину с отличным чувством юмора». Она подчеркнула, что он любящий отец и трепетно заботится о своих детях. Керимова признается, что была шокирована новостью о расставании Эмина с бывшей женой Аленой Гавриловой, отметив, что она не в праве осуждать их решение.

Приятельница певца отмечает, что информация о его романе с Полиной Гагариной преждевременна.

«Конечно, визуально они очень хорошо смотрятся. Оба красивые, яркие, эффектные, популярные. Такие пары всегда гармоничны. Но «поженить» их поспешили журналисты», — говорит Аника Керимова.

По ее словам, Агаларова сейчас стоит оставить в покое, так как лишнее внимание ему ни к чему.

«Он сам разберется со своей личной жизнью. Когда он в следующий раз решит жениться, я сошью ему роскошный костюм, а его будущей жене​ — роскошное свадебное платье», — сказала дизайнер.

Ранее Эмин раскрыл подробности расставания с моделью Аленой Гавриловой. Агаларов признался, что они перестали жить вместе еще до введения режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. По его словам, они расстались на хорошей ноте, с пониманием того, что им предстоит вместе воспитывать ребенка.