Обнаженная Ханна поделилась секретами стройности

Москва, 27 июня. Российская певица и фотомодель Ханна поделилась секретами стройности с подписчиками в Instagram. Список правил, помогающих ей блюсти фигуру, девушка сопроводила снимком, на котором предстала перед фанатами полностью обнаженной.

На провокационном снимке Ханна сидит на краю ванной, закинув ногу на ногу и прикрывая обнаженное тело газетой. Видно, что на певице совсем нет одежды, в том числе и нижнего белья.

«11 правил для стройного тела!!! <...> При постоянном соблюдении всех этих условий, вы обязательно получите желаемый результат», — написала под фотографией Ханна.

Фотомодель опубликовала целый список советов, помогающих, по ее словам, добиться стройности. Например, певица порекомендовала принимать пищу пять раз в день с перерывом в три часа, при этом не съедать более 300 граммов за раз. Также Ханна посоветовала есть высококалорийную пищу в первой половине дня, использовать для перекусов орехи, полноценно завтракать не позднее, чем через два часа после пробуждения, а ужинать за два часа до сна чем-то очень легким.

Кроме того, фотомодель рекомендовала подписчикам, желающим похудеть, пить не менее 1,5 литра чистой воды в день, исключить из рациона жареную пищу, а также придерживаться разнообразного меню. Ханна отметила, что есть нужно медленно и с удовольствием, то есть, исключить перекусы на ходу. Чтобы предотвратить срывы, певица советует съедать раз в неделю порцию «запрещенного» продукта. Также Ханна призвала повышать расход калорий всеми доступными способами, например, отказаться от лифта, больше ходить пешком и заниматься спортом.

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