Экстрасенс Миронова объяснила недавние неудачи Собчак сглазом от экс-жены Богомолова

Москва, 27 июня. Ксения Собчак могла стать жертвой сглаза экс-супруги Константина Богомолова, считает известный экстрасенс Дарья Миронова. В беседе с iReactor ясновидящая назвала причину череды неудач телеведущей.

Недавно Собчак попала в скандал из-за обвинений в расизме. Она опубликовала пост в поддержку движения #BlackLivesMatter сопроводив его песней «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Запись телеведущей возмутила пользователей социальных сетей. На фоне скандала немецкий автопроизводитель Audi расторг с Собчак рекламный контракт после 8 лет сотрудничества.

Также телеведущая на днях сломала нос. В недавнем выпуске «Осторожно, Собчак» она продемонстрировала зрителям факт наличия травмы.

Еще раньше Ксения Собчак позволила себе шутку об изнасиловании певца Стаса Костюшкина, ставшего в детстве жертвой педофила. Бренд косметики Mixit также обещал аннулировать контракт с телеведущей из-за инцидента.

По мнению экстрасенса Дарьи Мироновой, на черную полосу в жизни журналистки мог повлиять брак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Ясновидящая считает, что бывшая жена руководителя Театра на Малой Бронной актриса Дарья Мороз затаила обиду на Собчак.

«На Собчак наложено проклятие. Бывшая жена режиссера Богомолова Дарья Мороз является инициатором порчи. Дарья не смогла смириться с уходом бывшего супруга и затаила злобу на Ксению. Женская зависть — очень сильный сгусток негативной энергии», — говорит экстрасенс.

Она подчеркивает, что конкуренция в творческих коллективах часто вынуждает людей обращаться к черной магии. По словам Мироновой, на травмированном носу ведущей «останется отметина злого рока».

«Нос будет искривлен. Не исключено, что в дальнейшем Ксении понадобится помощь пластического хирурга», — считает ясновидящая.

Миронова говорит, что Собчак может защитить от сглаза серебро, которое является мощным оберегом.

«Серебряное зеркальце овальной формы сможет в дальнейшем спасти журналиста от более серьезных опасностей. Зеркало «отзеркалит» весь негатив», — дала рекомендацию экстрасенс.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак намерена подать в суд на Business Insider. Телеведущая считает, что немецкое издание безосновательно обвинило ее в расизме. По ее мнению, люди не делятся по расовой принадлежности и цвету кожи. Телеведущая говорит, что людей можно делить на умных и глупых. То есть на тех, кто имеет свое мнение, и кто идет за толпой, подчеркивает Собчак.

Также недавно Ксения Собчак угрожала главному редактору издания Wonderzine Юлии Таратуте после публикации материала с критикой ее шуток о чернокожих. Телеведущая обвинила издание в публикации заказного материала. В своем письме телеведущая припугнула редакцию СМИ словами из песни Дмитрия Маликова.