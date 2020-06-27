Глава крупного застройщика «Пионер» Андрей Грудин найден мертвым в Москве

Москва, 27 июня. В центре Москвы обнаружено тело главы группы компаний «Пионер» Андрея Грудина, сообщает Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах столицы.

Тело предпринимателя нашли в офисе «Пионера» по адресу ул. Малая Пироговская, 3. По предварительным данным, причиной смерти Грудина стало огнестрельное ранение. На данный момент следователи выясняют, что является причиной гибели бизнесмена.

Отметим, что Андрей Грудин с 2001 года являлся генеральным директором основанной им компании «Пионер». Она занимается строительством апарт-отелей в престижных районах Москвы и Петербурга. Компания занимает высокие строчки в рейтингах российских застройщиков.