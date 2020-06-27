Ученые рассказали, какие продукты содержат понижающий сахар в крови антиоксидант

Тегеран, 27 июня. Иранские ученые выяснили, что каротиноид астаксантин способен ускорить метаболизм глюкозы и снизить уровень сахара в крови, сообщает портал Medical Note.

Отмечается, что каротиноид астаксантин содержится в ряде морепродуктов. Особенно данным антиоксидантом богата красная рыба и креветки.

Антиоксиданты представляют собой природные соединения, помогающие организму бороться с окислительным стрессом, устраняя тем самым свободные радикалы. Последние являются вредными побочными продуктами клеточного метаболизма. Именно их чрезмерное присутствие в организме специалисты связывают с развитием онкологии и ряда хронических болезней.

«Астаксантин снижает уровни гликированных белков в крови, а также концентрацию в ней глюкозы. Соединения связаны с развитием диабетических осложнений. На основании этих результатов исследователи пришли к выводу, что продукты с антиоксидантом астаксантином особенно полезны для диабетиков», — отмечают исследователи.

Ранее катарские специалисты выяснили, как без лекарств избавиться от диабета II-типа. В рамках эксперимента первой группе пациентов предложили стандартное лечение, а вторая часть добровольцев сидела на диете и занималась спортом. Результаты показали, что у 61% пациентов из второй группы произошла ремиссия, а болезнь не проявлялась. Как отмечают ученые, при этом лишь у 12% добровольцев из первой группы наблюдался прогресс в лечении диабета.