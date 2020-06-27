Кардиолог рассказал, как пережить «погодную пилу»

Москва, 27 июня. Врач-кардиолог, директор клиники госпитальной терапии Сеченовского Университета, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как пережить жару и резкие перемены погоды.

Беленков напомнил, что в России в этом году часто наблюдается «погодная пила», когда на смену жаре приходит холод, изменяется атмосферное давление, а после солнечной погоды обрушиваются ливни или град. По его словам, такие капризы природы несут серьезную опасность для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«В такой ситуации нужно, прежде всего, соблюдать рекомендации по лекарственным препаратам. Если чего-то не хватает, не откладывайте на завтра, обратитесь к врачу, чтобы скорректировать дозу лекарств», — посоветовал кардиолог в интервью радио Sputnik.

Людям, страдающим метеозависимостью, специалист посоветовал использовать препараты-адаптогены.

«Это растительные вещи, такие как китайский лимонник, левзея, элеутерококк или мелатонин. Мелатонин — гормон, который заведует нашими биологическими ритмами, он помогает переносить эти перемены», — рассказал Беленков.

По его словам, есть несколько правил, которые помогут легче переносить жаркую погоду.

«Одежда и обувь не должны быть тесными, голова должна быть покрытой. По всем нормам разница между уличной и комнатной температурой не должна превышать пять градусов. Если на улице 30, а вы ставите кондиционер на 18, это стопроцентная гарантия радикулитов, течения из носа и всего остального. Необходимо потреблять больше воды, можно добавить туда соли натрия, магния, чтобы восполнить потерю жидкости и микроэлементов и не допустить сгущения крови», — отметил врач.

Он добавил также, что первые признаки перегрева и обезвоживания — головная боль, головокружение, потемнение в глазах и общая слабость.