Жена Александра Реввы рассказала историю их знакомства

Москва, 27 июня. Жена Александра Реввы Анжелика рассказала историю знакомства с популярным шоуменом. Соответствующий пост она разместила у себя в Instagram.

Свою запись Анжелика посвятила 16-летию их совместных отношений.

«Самый счастливый день в моей жизни... С этого дня все началось! Первый взгляд… Первый вдох в унисон… Первая искра... Химия… Магия... Сложно дышать, и ты в невесомости... Любовь пришла с первого взгляда и поселилась навсегда! Наш день 26.06», — пишет жена артиста в Instagram.

Александр Ревва также посвятил пост в Instagram годовщине их отношений.

«Любовь с первого взгляда существует, и ей сегодня ровно 16 лет…» — написал шоумен, сопроводив запись фотографией с супругой.

Александр и Анжелика Ревва официально оформили отношения в 2007 году. В том же году у них появилась дочь Алиса. Спустя 6 лет в их браке родилась вторая дочь Амели.

В начале года сообщалось, что Александр Ревва женился на своей жене Анжелике в четвертый раз. Супружеская пара отдыхала на Мальдивах и решила обновить брачные узы. Там же они и провели свадебную церемонию. Шоумен разместил на своей странице в Instagram видео с торжества. На кадрах возлюбленные у «алтаря», судя по всему, произносят клятвы, а затем веселятся и бегают по белоснежному песку.