Жена Александра Реввы рассказала историю их знакомства

Самый счастливый день в моей жизни.. с этого дня все началось!!! Первый взгляд..первый вдох в унисон..первая искра..химия.. магия...сложно дышать и ты в невесомости... Любовь пришла с первого взгляда и поселилась навсегда!!! Наш день 26.06 ????❤️???? @arthurpirozhkov

A post shared by A N G E L I K A R E V V A (@angelikarevva) on Jun 26, 2020 at 1:59am PDT