Меркель призвала страны Европы подумать о мире без лидерства США

Берлин, 27 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала европейские страны задуматься о новой реальности, в которой США больше не являются мировым лидером.

Об этом Меркель заявила в интервью ряду крупных изданий, включая газету The Guardian.

«Мы выросли с определенным пониманием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас намерены перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно всерьез задуматься об этом», — сказала канцлер.

Политик напомнила, что американские войска, размещенные на территории ФРГ, защищают не только интересы блока НАТО, но также собственные интересы Вашингтона. Она отметила, что Германия будет наращивать собственный оборонный потенциал.

По словам Меркель, есть «веские причины» на то, чтобы сохранять приверженность НАТО и «общему ядерному зонтику».

«Конечно, Европа должна нести большее бремя расходов, чем это было во времена холодной войны», — добавила она.

Меркель и ранее выступала с критикой в адрес США, заявив, в частности, что Европе пора самой задуматься о собственной безопасности, поскольку Америка не будет защищать ее «автоматически», как это было в эпоху противостояния СССР и Соединенных Штатов.

Отметим, что Германия просрочила свои платежи в НАТО. Комментируя это факт, президент США Дональд Трамп пообещал сократить численность американского контингента войск в ФРГ с 34,5 до 25 тысяч человек. Глава Белого дома также задался вопросом, почему Соединенные Штаты должны защищать Германию, покупающую российский газ.

В свою очередь Польша заявила о готовности «подставить плечо» «заокеанскому брату» и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию. Варшава даже готова взять на себя расходы в размере около двух миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО, в двустороннем порядке.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр напомнила, что в случае перемещения американских войск из Германии в Польшу важно иметь в виду Основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года. Она указала, что страны Североатлантического альянса должны оставаться «физически едиными» и придерживаться подписанных соглашений.