Успенская раскрыла истинные гонорары Бузовой

Оставляю для вас ссылку в стори ☝???? Спасибо @alenablin за интересное, информативное интервью ❤️ Время пролетело незаметно в беседе с тобой ❤️ Всем смотреть #аленаблин ????????

A post shared by Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) on Jun 25, 2020 at 3:03am PDT