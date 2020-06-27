Успенская раскрыла истинные гонорары Бузовой

Москва, 27 июня. Певица Любовь Успенская рассказала, сколько зарабатывает Ольга Бузова, выступая в театре. Информацией она поделилась во время интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!».

«Королева русского шансона» восхищается умением Бузовой работать не покладая рук. Успенская говорит, что звезда «Дома-2» соглашается даже на «грошовые» гонорары ради интересных проектов. 66-летняя исполнительница подчеркивает, что с телеведущей ее связывают теплые дружеские отношения.

«Она работяга. Это такой трудоголик. Она в театре за копейки снимается», — говорит Успенская.

По словам певицы, телеведущую не остановить, даже несмотря на то, что она уже достигла значительных успехов в шоу-бизнесе.

Также Успенская искренне рада за Бузову, которая наконец-то счастлива в отношениях. Телеведущая ранее неоднократно отмечала, что разрыв с ее экс-супругом футболистом Дмитрием Тарасовым вышел недостойным, однако сейчас она действительно счастлива и любима.

Недавно Любовь Успенская даже хвасталась перед подписчиками фотографией с нынешним возлюбленным Бузовой — блогером Давидом Манукяном. Поклонники певицы предположили, что речь идет о совместном проекте. При этом сам Манукян отметил в комментариях, что «скоро выйдет бомба». Однако Успенская не стала раскрывать все карты и сохранила интригу.