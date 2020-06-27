Тарзан показал подписчикам танец в образе «бурановского дедушки»

Москва, 27 июня. Танцовщик и супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко повеселил подписчиков забавным видео в Instagram. Стриптизер, более известный по своему сценическому псевдониму Тарзан, предстал в парике и накладных усах в образе пожилого мужчины.

В ролике муж Наташи Королевой был облачен в красный спортивный костюм. Он показал пародийный танец под песню «Сережа молодец».

«Танцы — это мое... Видеофрагмент с кастинга в «Бурановские дедушки», — пишет Глушко в Instagram.

Подписчики оценили пародийный ролик шоумена. Многие признаются, что не узнали разодетого Тарзана, ведь обычно он танцует без одежды.

«Я Сережу в парике не узнала. Но согласна, что Сережа молодец», — пишет oliamamonova1. «Обожаю! Вы и Наталья дарите позитив и хорошее настроение!» — отмечает solenellavita. «С чувством юмора у вас точно все в порядке! На все случаи», — комментирует oksana_tmn. «Молодец! Классно, когда у мужчины адекватное чувство юмора», — считает detusheva_natali.

Ранее Сергей Глушко опубликовал в своем Instagram-аккаунте необычную и откровенную фотографию. На снимке артист спародировал картину «Купание красного коня», забравшись голым на красную металлическую конструкцию. Однако подписчики не оценили его юмор и оставили множество колких комментариев.