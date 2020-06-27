Друг семьи Ефремова рассказал о заработках актера

Москва, 27 июня. Друг семьи устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова рассказал о годовых заработках артиста.

Как пишет KP.ru, мужчина сообщил, что семья Ефремова «жила в достатке», а сам артист «щедрый, тратил легко».

«Друзьям и знакомым помогал, поэтому сбережений больших нет, конечно. Но никто не распродает недвижимость. В Юрмале дома остаются. Миша любит туда приезжать — для его астмы воздух подходящий. Адвокатов двух ему сразу же подруга семьи посоветовала, они сразу же согласились. Если возникнет необходимость в деньгах, у Миши достаточно друзей», — рассказал собеседник издания.

В последние годы Ефремов был востребован профессионально, снимался в телесериалах и кино, гастролировал со спектаклями, выступал на закрытых мероприятиях. По приблизительным оценкам, его заработки могли достигать 40 миллионов рублей в год. По словам супруги артиста Софьи Кругликовой, он был трудоголиком и редко отказывался от работы. Она напомнила, что Ефремов содержал не только нынешнюю семью с тремя несовершеннолетними детьми, но и помогал троим детям от предыдущих браков, обеспечив их недвижимостью в Москве.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения и врезался в мини-фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления наркотиков. В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов заявил, что Ефремова нужно судить по всей строгости закона, не делая скидку на его известность.