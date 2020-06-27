Профессор рассказал о «тревожных симптомах» при вакцинации от COVID-19

Москва, 27 июня. Доктор медицинских наук, профессор, завлабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов заявил, что добровольцев, участвующих в испытании вакцин от коронавируса, должен встревожить ряд симптомов.

Ученый рассказал, что «легкой» реакцией на введение вакцины считается повышение температуры тела до 37,5 градуса, при «средней» реакции температура повышается до 38,5 градуса, если она превышает этот показатель, то речь идет о «сильной» реакции.

«На любой препарат сильные реакции должны быть минимальны: один на тысячу, на сто тысяч, в зависимости от препарата. Когда вводят инъекцию, на месте укола может быть покраснение, но диаметр покраснения, а главное — уплотнения, не должен быть больше восьми сантиметров», — отметил Костинов.

Профессор пояснил, что умеренной реакцией будет покраснение диаметром до пяти-шести сантиметров. При этом, подчеркнул он, температура и реакция не должны продолжаться дольше двух дней.

Напомним, в данный момент в России продолжается испытание вакцины от коронавируса, созданной НИЦ имени Гамалеи и Минобороны РФ. Препарат ввели двум группам добровольцев, ученые и врачи проводят исследования и наблюдение.

Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом нового типа поступили из КНР в декабре прошлого года. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано более 9,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, от осложнений умерли 493 609 человек, более 4,924 миллиона пациентов выздоровели.