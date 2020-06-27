Публикации в СМИ США о РФ и Афганистане привели к угрозам в адрес дипломатов

Вашингтон, 27 июня. Посольство РФ в Вашингтоне сообщило, что лживые публикации в СМИ США о РФ и Афганистане привели к угрозам в адрес российских дипломатов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство. Ранее американская газета The New York Times (NYT) опубликовала статью, в которой привела версию американской разведки о том, что РФ якобы тайно предлагала вознаграждение за уничтожение войск антитеррористической коалиции, в том числе военнослужащих США, в Афганистане.

«Безосновательные и анонимные обвинения New York Times в адрес Москвы как организатора убийств американских солдат в Афганистане уже привели к прямым угрозам жизни в отношении сотрудников посольств России в Вашингтоне и Лондоне», — говорится в сообщении посольства.

NYT со ссылкой на «информированные источники» утверждает, что радикальные боевики в Афганистане якобы получали деньги за убитых военных. При этом, сколько человек было убито, каким способом это оплачивалось и какова была сумма вознаграждения, газета не указывает.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не был проинформирован о подобных обвинениях, но готов ответить в том случае, если они будут официально предъявлены.

По информации NYT, Вашингтон в данный момент готовит варианты «ответа», рассматривается как объявление ноты протеста, так и введение санкций.