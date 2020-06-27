Ротару потеряла более 40 млн рублей из-за пандемии

Киев, 27 июня. София Ротару больше других артистов пострадала из-за пандемии коронавируса, заявил концертный директор певицы в комментарии для «Собеседника». Согласно данным издания, из-за пандемии звезда эстрады не досчиталась 42 млн рублей.

По словам концертного директора, заказы на корпоративы и выступления у Ротару есть, однако существует препятствие. Например, недавно ее приглашали на корпоратив в Новосибирск.

«Заказчик готов был оплатить и гонорар, и все расходы певицы и ее коллектива. Но вынуждены были отказать. София Михайловна находится в Киеве. И у нее физически нет возможности вылететь в Москву из-за закрытия границ», — говорит концертный директор.

Он подчеркивает, что из-за этого в ближайшее время и не планируется ее концертов. По его словам, они не хотят ничего загадывать, пока нет ясности с открытием границ.

«София Михайловна, конечно, соскучилась по сцене. Она бы с удовольствием выехала на гастроли. Надо же и коллектив кормить. Но нет возможности», — резюмировал представитель певицы.

Как отмечает «Собеседник», гонорар у певицы весьма солидный — от 100 тыс. евро за корпоратив. В месяц она обычно выходит 2-3 раза. При самом скромном раскладе певица недополучает 14 млн рублей в месяц. Издание подчеркивает, что за 3 месяца режима самоизоляции Ротару потеряла около 42 млн рублей.

Ранее сын Софии Ротару Руслан Евдокименко рассказывал, как чувствует себя во время пандемии артистка. Поклонники 72-летней звезды беспокоились за ее здоровье. Сын знаменитости заверил, что поводов для переживаний нет. Он отметил, что на самоизоляции его мать работает над новыми песнями, которые войдут в ее следующий альбом.