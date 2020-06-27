Бросивший пить Харатьян назвал причину ДТП с Ефремовым

Москва, 27 июня. Актер Михаил Харатьян, избавившийся от алкогольной зависимости, назвал причину смертельного ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.

Харатьян, которому в этом году исполнилось 60 лет, рассказал, что в какой-то момент потерял смысл жизни. Чтобы избавиться от душевой боли, он начал прикладываться к рюмке. Привычка со временем переросла в болезнь, от которой он избавился 15 лет назад.

«Я не хотел просыпаться. Вообще ничего не хотел, кроме того, чтобы уснуть», — рассказал актер.

Инцидент с Ефремовым стал для Харатьяна настоящим шоком. Актеры неоднократно работали вместе на съемочной площадке и не раз говорили по душам. Дмитрий считает коллегу «отличным человеком и выдающимся артистом», поэтому ему вдвойне страшно из-за случившегося. По его мнению, главная причина трагедии — пагубное пристрастие Ефремова.

«Для Миши я не стал примером, к сожалению. Сейчас я надеюсь, что у него произойдет переоценка ценностей. Это крест, который он будет нести всю жизнь», — приводит его слова KP.ru.

Харатьян призвал не судить Ефремова в публичном пространстве, он считает, что коллеге и без этого тяжело.

«Его просто заживо хоронили. Еще суда не было, а его уже казнили. Общество уже вынесло свой вердикт. Общество, к сожалению, очень озлоблено. Конечно, он понесет наказание. И он сам себя уже казнил», — считает актер.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения и врезался в мини-фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления наркотиков. В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян, комментируя призывы некоторых «звезд» к снисходительности в отношении Ефремова, призвал «не спускать на тормозах» уголовное дело в отношении актера.