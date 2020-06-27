Лолита рассказала, как медицинская маска помогает привлекать ей молодых парней

Москва, 27 июня. Певица Лолита Милявская рассказала о неожиданном «омолаживающим» эффекте медицинских масок. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

56-летняя певица говорит, что медицинская маска, в которой она вышла в магазин, сделала ее моложе своих лет. По ее словам, с ней даже пытались знакомиться молодые люди.

«А знаете, в чем прикол нахождения в маске? Вот, например, вышла из дома за черешней иду и думаю, а со мной молодежь начала знакомиться. Ну типа съем. Все было прекрасно, пока я не сняла маску и не начала разговаривать. Это так круто», — рассказывает Лолита.

Милявская отметила, что «маска помогает быть не старородящей». Подписчики оценили историю Лолиты. По мнению ее поклонников, она действительно выглядит моложе своего возраста.

«Как двадцатилетняя выглядите, на миллион», — отмечает irakligugushvili. «Вам до старости, как до Луны и обратно. Еще очень далеко», — считает kseniya_fotolive. «Я не удивляюсь, что знакомятся. Я бы вообще ослепла от такой красотки», — пишет l.a.d.y_m.l.m. «Молодежь не ошибается. Красотка», — подтверждает в комментариях певец Денис Клявер.

Ранее сообщалось, что Лолита решилась на кардинальную смену имиджа, благодаря чему резко помолодела. После открытия салонов красоты певица наведалась к стилисту, который сделал ей модное каре. Также мастер сделал певице челку и аккуратно убрал ее набок. Новый образ заметно омолодил Милявскую.