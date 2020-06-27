Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19

Москва, 27 июня. Генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу нового типа потребуется около 70 миллионов доз вакцины.

Об этом Максютов сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

«Будет определено количество доз, которое необходимо для того, чтобы вакцинировать минимально необходимое количество населения, чтобы сформировать надежный коллективный иммунитет. По нашим оценкам, это будет порядка 70 миллионов доз вакцины», — заявил гендиректор «Вектора».

Ранее эту же цифру назвал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, говоря о препарате, который разработан совместно с Минобороны РФ и в настоящее время проходит испытания на добровольцах.

В декабре 2019 года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. В марте ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано более 9,7 миллиона случаев COVID-19, от осложнений на фоне коронавирусной инфекции скончались 493 604 человека, более 4,9 миллиона пациентов смогли победить болезнь.

Накануне стало известно, что 26 июня в России было зарегистрировано минимальное количество заражений коронавирусом впервые с 29 апреля. Диагноз был подтвержден у 6800 человек, 176 заболевших скончались за минувшие сутки.