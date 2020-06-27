Соседов рассказал о роли геев в российском шоу-бизнесе

Москва, 27 июня. Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о реальной роли «гей-мафии» в российском шоу-бизнесе. Своим мнением он поделился в интервью для «Собеседника».

Соседов не скрывает того, что является геем. По его словам, если в шоу-бизнесе действительно бы существовала «гей-мафия», то его карьера сложилась бы гораздо успешнее.

«Мне бы уже давно предложили вести программу на телевидении. Я бы мог давать очень хороший рейтинг как автор и ведущий. А так меня приглашают изредка, исключительно как эксперта. Так что никакой гей-мафии нет!» — говорит музыкальный критик.

Он отметил, что людей с нетрадиционной ориентацией в отечественном шоу-бизнесе в избытке. Он подчеркнул, что они добиваются всего своим талантом. При этом критик говорит, что многие состоятельные мужчины часто пытаются «раскрутить» своих любовников на эстраде.

«Богатенькие мешки» постоянно приходят к известным композиторам и просят: «Раскрутите моего любовника, напишите ему песню. Деньги есть – заплачу!» — говорит Соседов.

По его словам, эта тенденция существует еще с 1990-х годов, когда только появлялся российский шоу-бизнес.

«И к Фадееву приходят, и к Дробышу, и к Крутому. Но никто из них ничего не добился абсолютно. В 90-е каждый день на эстраде менялись имена, потому что «папики» платили. Но дальше дело не шло. Чем расплачиваются этим исполнители? Наверное, всем известным способом», — отмечает критик.

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