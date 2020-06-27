Меркель заявила о необходимости продолжения диалога с Россией

Берлин, 27 июня. Берлин должен продолжать конструктивный диалог с Москвой, в том числе из-за того влияния, которым Россия обладает в Сирии и Ливии. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.

В интервью центральным европейским газетам Меркель обсудила влияние политики США в Европе, а также взаимодействие с Россией. Канцлер ФРГ предупредила, что остальной мир больше не может принимать как должное то, что США все еще стремятся стать мировым лидером, и должны соответствующим образом скорректировать свои приоритеты.

Меркель подчеркнула, что военное присутствие США в Центральной Европе отвечает их собственным интересам.

«Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но и интересы Соединенных Штатов Америки», — сказал канцлер.

На вопрос о том, недооценивает ли Германия угрозу, которую представляет Россия, Меркель отметила, что согласна с тем, «гибридная война и методы дестабилизации являются моделью поведения России», однако подчеркнула, что необходимо вести конструктивный диалог с Москвой.

«Есть веские причины продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких странах, как Сирия и Ливия, которые находятся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России велико. Поэтому я буду продолжать стремиться к сотрудничеству», — заявила канцлер ФРГ.

Напомним, в начале июня в Конгресс США был внесен законопроект о расширении санкций против российского проекта «Северный поток — 2». Санкции будут распространяться не только на компании, которые занимаются строительством газопровода, но и на компании, оказывающие им страховую и юридическую помощь, а также портовые услуги. Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на правительственные источники сообщило, что власти Германии готовят ответные меры на случай, если Вашингтон введет дополнительные санкции против «СП-2».

В середине июня президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен вдвое сократить численность американских военнослужащих в Германии, так как Берлин просрочил свои платежи в НАТО.