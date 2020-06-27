Солист «На-На» переживает за здоровье Алибасова, попавшего в психдиспансер

Москва, 27 июня. Солист группы «На-На» Владимир Политов в беседе с Kp.ru рассказал о состоянии музыкального продюсера Бари Алибасова. По его словам, состояние продюсера контролирует его сын.

Напомним, что недавно стало известно о госпитализации Алибасова. Ольга Шукшина, дочь супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной, ранее говорила, что Алибасову ставят капельницы на дому. Он перестал выходить на связь незадолго до своего дня рождения в начале июня. С 6 июня о местонахождении и состоянии продюсера ничего не было известно, но чуть позже выяснилось, что вместо праздника артиста ждал психдиспансер — он был доставлен в медицинское учреждение.

Музыкант переживает за здоровье Алибасова.

«Его состояние контролирует сын, только он с ним, поэтому подробности у него», — ответил Политов на вопрос посещает ли он Алибасова в больнице.

Сын продюсера в свою очередь отказывается комментировать состояние здоровья отца до понедельника. До этого он говорил, что начал замечать за отцом странности и опасается за его травмированное «Кротом» психическое здоровье.

Ранее «СтарХит» допускал, что Алибасов мог быть госпитализирован в психиатрическую клинику на фоне расстройства, возникшего из-за препаратов, принимаемых музыкантом во время лечения от последствий инцидента со средством для прочистки труб «Крот».