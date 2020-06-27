Ефремов опроверг версию украинских журналистов о «политизированности» своего дела

Москва, 27 июня. Устроивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов обратился через своего адвоката Эльмана Пашаева с разъяснением по поводу выступлений на Youtube-канале «Гражданин поэт».

Как пишет «Московский комсомолец», Пашаев побывал дома у Ефремова в пятницу. Накануне родные артиста сообщили, что он якобы перенес сердечный приступ, но не обращался за медицинской помощью. Находящийся под домашним арестом актер попросил адвоката сделать «политическое заявление» от его имени.

Пашаев пояснил, что регулярно получает звонки от журналистов с Украины, которые пытаются выяснить, не видит ли он «совпадений» в том, что ДТП с Ефремовым произошло накануне голосования по поправкам в Конституцию РФ. Некоторые украинские «акулы пера» пытаются подать уголовное дело как «политическое» и освещают инцидент именно в таком ключе. Адвокат сообщил об этом своему подзащитному.

«Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплеки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили. Произошло ДТП, в нем разберутся следствие и суд», — рассказал Пашаев.

Далее защитник привел прямую цитату из обращения Ефремова.

«Ничего не имею против Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит — нас, людей искусства, деятелей кино. Все мы помним, в каком упадке культура была раньше», — высказался актер.

На вопрос о голосовании по поправкам в Конституцию Ефремов ответил, что не разбирается в их политической части, но положительно отозвался о гарантиях социальной поддержки, которая будет прописана в основном законе в случае принятия изменений. Артист также прокомментировал свои выступления на канале «Гражданин поэт», в которых он критиковал действующую власть.

«Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа», — сказал Ефремов.

Он подчеркнул, что клоун — не оскорбление, а за чтение чужих стихов он получал гонорар и не задумывался, что это чей-то инструмент. Ефремов напомнил, что такие стихи писали и о других политических деятелях и событиях.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения и врезался в мини-фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления наркотиков. В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян призвал «не спускать на тормозах» уголовное дело в отношении актера.