Модель Эмили Ратаковски устроила фотосессию в бикини

Москва, 27 июня. Американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски стала блондинкой и опубликовала в соцсетях серию «горячих» фото в бикини.

На днях Ратаковски поразила поклонников фото, на которых предстала с новым цветом волос. Дело в том, что 29-летняя модель за всю свою карьеру ни разу не меняла имидж настолько кардинально и всегда оставалась брюнеткой, несмотря ни на какие модные тренды. На опубликованных в Instagram снимках почитатели таланта и внешности Ратаковски впервые увидели ее со светлым цветом волос.

«Как вам такие перемены?» — спросила она подписчиков.

Многомиллионная армия поклонников, а на ее Instagram подписаны более 26 миллионов человек, восторженно встретила новый образ девушки. Впрочем, нашлись и те, кто сразу начал скучать по прежнему цвету волос.

«Вы на пути к тому, чтобы сделать волосы еще более светлыми? Или все так и останется? Кстати, блонд вам идет», — спросила kylieditx.

«Твой натуральный цвет волос лучше, малышка», — отметил roymcd_photos.

«Нет! Ты была красивой брюнеткой, тебе не нужно было перекрашиваться в блондинку», — заявила tamyvalenciajaramillo.

Эмили О’Хара Ратаковски родилась в Лондоне в 1991 году. Уже в 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models и начала работать в Лос-Анджелесе. Особую известность ей принесли откровенные съемки. В частности, она появилась топлесс в клипе на композицию «Blurred Lines» Робина Тика и снялась обнаженной для обложки журнала treats!.