Продюсер Пригожин взбудоражил Сеть дорогими «подарками» Егору Криду

Москва, 27 июня. Продюсер Иосиф Пригожин посетил день рождения Егора Крида. Их совместное видео вызвало бурю обсуждений в Сети.

Пригожин опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он обнимается с Кридом во время вечеринки по случаю его дня рождения. Продюсер называет музыканта «сынком», а тот в свою очередь сообщает зрителям: «Папа приехал».

«Эй…Папа приехал. Поздравил с днюхой. А я вас поздравляю, друзья. Папа подарил новый Rolls-Royce. Часы подарил с бриллиантами. Но говорит, что денег нет, карантин. Но все-таки подарил часы», — хвалится на видео музыкант под смех Пригожина.

Сам продюсер был немногословен, коротко подписав видео: «С днюхой, сынок!».

Не все подписчики оценили шутку, приняв за чистую монету сообщение о роскошных подарках. В Сети пристыдили Крида за хвастовство, а Пригожину напомнили о том, что меньше месяца назад он заявлял о тяжелом финансовом положении из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений.

Чуть позже Крид в сторис Instagram подтвердил, что заявления о роскошных подарках были всего лишь шуткой.

Вечеринку по случаю 26-летия Крид устроил в арендованных загородных апартаментах, где собрал всех своих близких друзей и коллег. В числе приглашенных оказались и некоторые артисты лейбла Black Star.