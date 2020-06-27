Эксперты объяснили порядок выплат пособия для семей с детьми от 3 до 7 лет

Санкт-Петербург, 27 июня. Малообеспеченные семьи с детьми от 3 до 7 лет, получили новую меру поддержки от государства. Подать заявку на получение выплаты можно через портал «Госуслуги», через МФЦ, а также в администрации по месту проживания.

Представители комитета по социальной политике Санкт-Петербурга ответили на самые распространенные вопросы о социальных выплатах.

Кому положена выплата?

Они отмечают, что пособие начинают выплачивать со дня трехлетия ребенка и до того, как ему исполнится 8 лет. Если родители подали заявление до 31 декабря, то пособие будет начислено за все месяцы 2020 года с момента трехлетия ребенка. Затем оно будет выплачиваться ежемесячно. Для получения выплат необходим паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Как начисляется пособие?

При начислении пособия за основу берется прожиточный минимум II-квартала, предшествующего году обращения. Если один из родителей лишился работы и был признан безработным, то сведения о доходах не будут учитываться. В расчете также участвуют пенсии, алименты, стипендии и другие источники дохода семьи, кроме маткапитала, субсидий на оплату ЖКХ, а также пособия для дачного строительства.

Важна ли регистрация?

В комитете по социальной политике Петербурга отмечают, что одному из родителей необходимо подать заявление по месту постоянной регистрации. Проверку факта возможного назначения выплаты в другом регионе (по месту регистрации детей или второго родителя) возможно сделать в рамках межведомственного взаимодействия. Они говорят, что при смене места жительства выплата будет назначена с момента новой регистрации, при этом органы власти вправе сделать запрос в другой регион проживания.

Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) разъяснил порядок получения единовременной выплаты на детей до 16 лет, которая составляет 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Новая выплата станет дополнением к предыдущим мерам поддержки семей с детьми. Эту меру поддержки президент России Владимир Путин анонсировал во время обращения к гражданам 23 июня.