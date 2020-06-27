Гоша Куценко рассказал, как поступил с картавостью в театральный

Москва, 27 июня. Актер Гоша Куценко рассказал, как поступил в театральный институт, несмотря на дефекты речи.

Как пишет «Московский комсомолец», Куценко признался, что не был из «золотой молодежи», хотя его отец занимал пост заместителя министра радиопромышленности СССР. Детство он провел в Запорожье, а актером стал вопреки желанию родителей.

«Мама рано ушла на пенсию, а отец работал до последнего. Он был честный человек. Коммунист. Несмотря на родителей, я не был из «золотой молодежи». Знал эту компанию, но к ней не относился, потому что мы были приезжие. Был бы я из «золотой молодежи», ушел бы в бизнес. А я ушел в актеры. Поступал в театральный, и отец звонил в ЦК КПСС, чтобы меня не взяли. Я картавил-грассировал. Ольгу Юрьевну Фрид, услышавшую мою речь, удар чуть не хватил. Наглый человек с украинским говором — странно было. И они меня за странность, неадекватность какую-то и взяли», — рассказал артист.

Окончив школу-студию МХАТ, Куценко не сразу стал зарабатывать на актерском поприще. В 90-е, по его словам, приходилось выживать, и профессия тут не помогла бы.

«Я занялся недвижимостью с моим умным однокурсником Сашей Лухиным — сейчас он шикарный режиссер. Тогда как раз начался круговорот квартир в природе. В мои обязанности входило обаять жильцов коммуналок в Камергерском переулке, уговорить переехать в другие районы. Благодаря этому я неплохо изучил Москву и познал людей. Потом грянуло телевидение, мы создали программу «Партийная зона», — поделился воспоминаниями Куценко.

В понедельник, 6 июля, начинается премьерный показ сериала «Последний мент», в котором Куценко играет главную роль. По сюжету, капитан милиции Алексей Дивов впадает в кому в 1995 году и приходит в себя спустя 20 лет, когда мир кардинально изменился.