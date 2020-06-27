Нино Нинидзе поделилась секретом идеальной фигуры

Москва, 27 июня. Актриса и певица Нино Нинидзе поделилась в соцсетях секретом идеальной фигуры, показав, как занимается спортом дома.

Ранее Нинидзе опубликовала в своем Instagram снимок, сделанный фотографом Дарьей Сениной. На нем актриса сидит на стуле в белом боди, подчеркивающем все изгибы ее идеального тела. Как выяснилось, секрет прекрасной фигуры кроется в регулярной работе над собой. Девушка посвящает тренировкам немало времени. На днях она выложила видео, где показала, как занимается спортом в домашних условиях вместе с четырехлетним сыном Сашей. Упражнения подойдут для всей семьи.

Нино и Саша поработали над укреплением пресса, мышц бедер и ягодиц, а также сделали упражнения на растяжку, причем мальчик старательно повторял все за мамой.

Подписчикам пришелся по душе такой семейный формат.

«Как мотивировать заниматься так долго вместе?» — поинтересовалась supopi.

«Какой пацан растет!» — порадовалась _larisa_guzeeva_.

«В зарядку включить турник — повисеть минутку — дает рост», — посоветовала annakor7.

Нино Нинидзе родилась в Тбилиси в 1991 году, еще в детстве переехала вместе с мамой в Москву, где окончила ВГИК. Первый успех ей принесла главная роль в фильме «И не было лучше брата».