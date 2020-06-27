Кардашьян поделилась пикантным фото в боди без белья

Москва, 27 июня. Американская модель Ким Кардашьян объявила о старте продаж линейки нижнего белья ее личного бренда Skims. Звезда продемонстрировала обновки своим подписчикам в Instagram.

На своей странице в соцсети Кардашьян опубликовала фотографии, на которых она запечатлена в боди телесного цвета без белья. В числе прочего, звезда продемонстрировала и то, как сидят на ней компрессионные шорты и бюстгальтер.

«Уже совсем скоро! Это белье — обязательный элемент вашего летнего гардероба!» — отметила Ким.

Фотографии Кардашьян взбудоражили фолловеров. В комментариях они одарили модель комплиментами.

«Королева», — пишет пользователь под ником anniegabigoes.

«Вы самая горячая леди на планете Земля», — добавил davallen86.

Большинство были немногословны, оставив в комментариях тысячи «влюбленных» смайликов и значков «огонь».

Нашлись и те, кто раскритиковал творчество Кардашьян.

«Вы начинаете выглядеть как Майкл Джексон, и это не очень хорошая вещь. Подделка», — заявил itsmeesassy.

Поступили и рационализаторские предложения. В частности, Ким предложили сделать нижнее белье более жизнерадостных расцветок. Другой пользователь поинтересовался, не собирается ли она выпустить мужские штаны и носки «в минималистском стиле из этих цветов».