Венгрия решила построить продолжение «Турецкого потока»

Будапешт, 27 июня. Оператор ГТС Венгрии (FGSZ) приняла инвестиционное решение о строительстве соединительного газопровода из Сербии, по которому будет получать газ из «Турецкого потока».

Как следует из сообщения FGSZ, которое приводит РИА Новости, новый газопровод планируется ввести в строй до 1 октября 2021 года.

«FGSZ Ltd. уведомляет участников рынка о том, что Венгерский регулятор в области энергетики и коммунальных услуг (MEKH) в своем решении от 19 июня 2020 года утвердил положение по 10-летнему плану развития, включающему строительство нового сербско-венгерского газопровода мощностью шесть миллиардов кубометров в год», — говорится в пресс-релизе компании.

Оператор отметил, что наблюдательный совет FGSZ принял инвестиционное решение в соответствии с утвержденным MEKH планом развития.

В феврале текущего года посол России в Венгрии Владимир Сергеев заявил, что первые поставки газа из «Турецкого потока» венгерским партнерам намечены на конец 2021 года. Сербия в свою очередь получит российский газ из того же газопровода до конца текущего года.

Напомним, «Турецкий поток» был запущен в начале января 2020 года. Он представляет собой две нити газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров в год каждая. Первая нить предназначена для снабжения потребителей в Турции, по второй российский газ поступает в страны Южной и Юго-Восточной Европы.