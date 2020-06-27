Собчак припугнула редакцию СМИ словами из песни Маликова

Москва, 27 июня. Ксения Собчак угрожала главному редактору издания Wonderzine Юлии Таратуте после публикации материала с критикой ее шуток о чернокожих. Об этом говорится в заявлении редакции на сайте.

Отметим, что публикация «Не дождетесь»: Что не так с шутками Ксении Собчак» появилась на сайте издания 17 июня. Собчак связалась с главредом, без лишних эмоций отметив, что осталась недовольна текстом.

Но после того, как автомобильная компания Audi, амбассадором которой была Собчак, расторгла договор с телеведущей, она перешла к угрозам. Собчак обвинила Таратуту в публикации заказного материала. В своем письме телеведущая припугнула редакцию СМИ.

«Скоро узнаешь. Я просто так это *** (недостойное поведение. — Прим. ФАН) не оставлю. Такой мерзости я от тебя не ожидала. Все вернется, как поется в песне Дмитрия Маликова! И это не угроза — это просто песня, если что», — заявила Собчак.

Редакция Wonderzine расценила слова телеведущей как угрозу.

«Невозможно представить себе, чтобы подобное письмо, получи его редактор современного западного СМИ, воспринималось бы как шутка или неудачный подбор слов», — говорится в опубликованном заявлении.

Недавно сообщалось, что Ксения Собчак собралась подавать в суд на Business Insider. Телеведущая считает, что немецкое издание безосновательно обвинило ее в расизме.

В начале этого месяца пост Ксении Собчак в Instagram вызвал бурю недовольства. Она разместила песню группы «Запрещенные барабанщики» под названием «Убили негра», сопроводив ее хештегом #BlackLivesMatter.