Россияне получат льготу при переводе авто на газ с 20 июля

Москва, 27 июня. Российские регионы должны предоставить возможность льготного перевода автотранспорта на газ до 20 июля, заявил замминистра энергетики Антон Инюцын.

По словам представителя Минэнерго, компенсация затрат перевода транспорта на газ может превысить 95% стоимости газобалонного оборудования. Услуга будет предоставляться по принципу «одного окна», для сведения бюрократии к минимуму. Новые стандарты предполагают, что установить и зарегистрировать газобаллонное оборудование получится в течение пяти рабочих дней, передает «Российская газета».

Программа поддержки развития рынка газомоторного топлива в 2020 года работает в 23 регионах с развитой заправочной инфраструктурой для транспорта на метане. Ежегодная экономия при переходе с бензина на газ, к примеру, для владельцев «Газели» составит порядка 150-200 тыс. рублей.

Льготная программа действует для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых. Они могут установить газобаллонное оборудование за 2/3 от его стоимости.

Отметим, ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что с 1 июля в России вступит в силу целый ряд нововведений для водителей. В частности, вступят в силу более жесткие нормы импорта машин с правым рулем. Владельцам праворульных авто для получения ПТС и дальнейшей постановки на учет в ГИБДД нужно будет получить еще и технический сертификат на соответствие конструкции транспортного средства требованиям по безопасности. Эти сертификаты будут выдавать специализированные лаборатории.

Также с 1 июля вступят в силу новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля.

При этом изменение порядка прохождения обязательного медосвидетельствования было решено перенести с 1 июля на 1 января 2021 года.