Вышинский заявил, что свобода слова в Европе уже не считается ценностью

Москва, 27 июня. Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский назвал ответ ЮНЕСКО на просьбу защитить Sputnik Эстония доказательством того, что свобода слова в Европе больше не считается ценностью.

Накануне ЮНЕСКО в ответ на обращение МИА «Россия сегодня» по ситуации вокруг Sputnik Эстония ответила, что и впредь планирует поддерживать права СМИ на получение и передачу информации и различных идей.

Обращение агентства было направлено в январе текущего года в адрес Международной федерации журналистов (IFJ), ЮНЕСКО и организации «Репортеры без границ» (RSF). В письме за подписью Вышинского говорится, что МИА «Россия сегодня» просит пересмотреть дискриминационную политику в отношении Sputnik Эстония, готово надлежащим образом оценить это беспрецедентный случай нарушения свободы, а также просит принять меры для реализации журналистами своего права на выполнение профессионального долга.

«Сегодняшнее письмо, которое мы получили из ЮНЕСКО, честно говоря, удивило. А в какой-то момент даже возмутило. Мы не ожидали от ЮНЕСКО какой-либо острой реакции, поскольку прекрасно понимали унитарный характер этой организации и дипломатичность ее представителей. Но, с другой стороны, мы еще больше не ожидали, что после нашей беседы обтекаемые слова о приверженностях к свободе слова поступят в наш адрес через почти полгода после нашей встречи в ЮНЕСКО», — рассказал Вышинский РИА Новости.

Он отметил. что письмо заставляет задуматься о том, не является ли это письмо демонстрацией двойных стандартов в отношении журналистов, работающих в российских СМИ или сотрудничающих с ними, в отношении которых в ЕС могут применяться репрессивные меры, причем европейские дипломаты будут реагировать на обращения по этому поводу лишь спустя месяцы.

«Письмо, которое мы получили из ЮНЕСКО, стало очередным подтверждением того, что как таковая свобода слова в Европе уже не считается ценностью, за которую можно бороться и отстаивать ее применение в отношении всех журналистов вне зависимости от СМИ и страны происхождения СМИ», — добавил Вышинский.

Напомним, в конце прошлого года сотрудники Sputnik Эстония получили от полиции и пограничной службы страны прямые угрозы об уголовном преследовании, если до начала 2020-го они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.