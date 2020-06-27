Минтруд не поддержал введение выплат на детей 16 и 17 лет

Москва, 27 июня. Омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Минтруд РФ не поддержал введение единовременной выплаты по 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести меры поддержки в виде выплат по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также единовременной выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет. На этой неделе, обращаясь к россиянам, он поручил выплатить в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.

Накануне постановление о назначении новой единовременной выплаты подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей осуществляется начиная с 1 июля 2020 года гражданам РФ, проживающим на территории РФ, являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, на каждого такого ребенка», — говорится в документе.

По словам Кузнецовой, она неоднократно получала просьбы распространить единовременную выплату на всех несовершеннолетних до 18 лет. Аппарат уполномоченного переадресовал обращение в правительство РФ, откуда его направили в Минтруда, где высказали отрицательное отношение к введению подобной выплаты.

Кузнецова подчеркнула, что аргументы о возможности трудоустройства подростка в возрасте от 16 лет ее «устроить не могут». Она напомнила, что Совет Федерации и Государственная дума также выступают за расширение выплат на несовершеннолетних до 18-летнего возраста.