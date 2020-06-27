Пушков назвал демагогией слова Зеленского о «возвращении» Крыма

Москва, 27 июня. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма.

Зеленский в пятницу во время визита в граничащую с Крымом Херсонскую область получил в подарок флаг крымско-татарского народа. В ответ он пообещал «вернуть» Крым, людей, а также поднять там подаренный флаг, добавив, что «верит в это безумно».

В своем микроблоге в Twitter Пушков отметил, что пока Киев верит в «возвращение» Крыма, «Украина уже практически потеряла Донбасс, который вот уже шесть лет живет собственной жизнью».

«Тот случай, когда демагогия заменяет политику. А политикой заняться некому», — резюмировал сенатор.

Ранее заявление Зеленского прокомментировал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. В беседе с RT он назвал его «популистским и ничего не стоящим», а также напомнил, что украинский президент делает такие заявления далеко не в первый раз. При этом парламентарий подчеркнул, что «сам украинский президент знает, что говорит заведомую ложь».

По его словам, ни один здравомыслящий человек не рассматривает сценарий присоединения Крыма к Украине.

Крым вернулся в состав РФ после референдума в 2014 году, на котором абсолютное большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. В Москве неоднократно отмечали, что волеизъявление крымчан было сделано демократическим путем, в полном соответствии с международным правом.