Путин поздравил школьников и студентов с выпускным

Москва, 27 июня. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ и вузов, подчеркнув, что ученики и педагоги в условиях пандемии сработали как одна команда и сделали все, чтобы учеба не останавливалась.

Напомним, что 27 июня состоится Общефедеральный Выпускной-2020 для всех школьников и студентов страны.

«Выпускной — это особенный, неповторимый день. Вы пересекаете рубеж, за которым открывается совершенно новый этап жизни, где все будет зависеть от ваших собственных решений, от того, как проявятся, раскроются ваши знания, способности, лучшие черты — и в предстоящей работе и в дальнейшей учебе», — поздравил выпускников президент.

Путин назвал выпускников замечательным поколением, а также выразил уверенность, что им удастся многого достичь. Он пожелал им найти не просто профессию, а «настоящее призвание и свой особенный путь».

Президент отметил усилия учителей и учащихся, которые сработали как единая команда в условиях пандемии коронавируса.

«Вместе сделали все, чтобы учеба, подготовка к экзаменам, защите диплома, несмотря ни на что, не прерывались», — подчеркнул глава государства.

Также Путин поблагодарил учеников и студентов, которые по зову сердца занимались волонтерской деятельностью во время пандемии. По его словам, «опыт сопереживания, взаимной поддержки и преодоления испытаний будет служить верным ориентиром в жизни».

Ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев говорил, что опыт перевода школьников на онлайн-обучение во время пандемии будет использован в дальнейшем при вспышках простудных заболеваний. По его словам, удаленное обучение во время болезни позволит школьникам не пропускать занятия и не отставать от программы.